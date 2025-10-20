сегодня в 15:30

В Дедовске на улице Керамическая проводят капремонт теплотрассы

В Дедовске территории на улице Керамическая, вблизи детского сада в рамках госпрограммы прямо сейчас также проводится капремонт теплотрассы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Тепловые сети, идущие от частной котельной АО «Сокол», находились в аварийном состоянии. Собственник котельной отмечал постоянные прорывы и утечки, а специалисты АО «Истринская теплосеть» практически еженедельно выезжали на устранение аварийных ситуаций и проведение ремонта теплотрассы. Данный участок подавал тепло и горячую воду в 14 МКД и детский сад.

Из-за крайне непростой ситуации с подачей услуги населению, особенно в зимние периоды, было принято решение о передаче участка теплотрассы в муниципальную собственность и проведении глобальной реконструкции теплотрассы.

В рамках капремонта аварийный участок заменят практически полностью, его протяженность составит 1,6 километров в двухтрубном исчислении. На данный момент работы выполнены уже на 70%. Завершить капремонт подрядчик планирует до конца 2025 года.

Важно отметить, что работы проводятся без отключения отопления и горячей воды, поэтому ремонт теплотрассы никак не влияет на подачу теплоносителя в жилые дома и детский сад.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.