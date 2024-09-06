В четырех дворах Дубны началась компенсационная высадка деревьев

В Дубне в четырех дворах, где в этом году было проведено комплексное благоустройство, будет организована компенсационная высадка деревьев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый асфальт, парковочные карманы, освещение — результат комплексного благоустройства заметен. Двор преобразился, но зелени поубавилось. Чтобы заасфальтировать так называемые «народные тропы» и расширить парковки, пришлось вырубить несколько деревьев. После того, как строители закончили работы по комплексному благоустройству во дворе Тверской, 9, к делу приступили жители дома.

«Мы с жителями обсудили, какие деревья нужно оставить, какие для них представляют историческую ценность — были и такие случаи — а какие можно вырубить. С жителями договорились, что будет проведена компенсационная высадка зеленых насаждений, которые попали в зону производства работ», — пояснил заместитель главы г. о. Дубна Павел Гришин.

Земля и саженцы предоставляются бесплатно. Всего планируется высадить более сотни рябин, лип, кустов кизильника, несколько туй.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.