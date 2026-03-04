В Черустях Шатурского округа построят новый водозаборный узел

сегодня в 16:25

Строительство водозаборного узла со станцией водоочистки началось в поселке Черусти муниципального округа Шатура. Проект позволит улучшить качество водоснабжения для около 2 тыс. жителей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы на объекте уже стартовали. Строительная готовность водозаборного узла составляет 3%. Завершен первый этап, на 90% обустроены подъездные пути и ограждение территории. Пробурена резервная скважина, продолжается бурение основной скважины.

В рамках проекта специалисты смонтируют станцию водоподготовки, резервуар чистой воды, насосную станцию, а также проложат водопровод и сопутствующую инженерную инфраструктуру. Завершить строительство планируется к концу 2026 года.

Контроль за ходом работ осуществляют специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области. Они выезжали на объект 20 раз, проверяя качество и соответствие работ проектным решениям.

Проект реализуется по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и сферы обращения с отходами», направленной на обновление систем жизнеобеспечения региона и повышение качества коммунальных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.