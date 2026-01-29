В Черноголовке вторые сутки борются с последствиями обильного снегопада

Коммунальщики Черноголовского округа рассказали о том, какие силы брошены на борьбу с обильным снегопадом.

По словам заместителя директора МБУ «Служба благоустройства» Александра Владимирова, приоритет — пешеходные зоны, которые убирают дворники и мини-погрузчики. А также социальные объекты — школы, детские сады, больницы и автостанция, их начали чистить с шести утра.

Всего, по его словам, в город вышли порядка пятнадцати дворников и пятнадцать единиц техники.

Он уточнил, что сотрудники работают в несколько смен, чтобы круглосуточно убирать снег с проезжей части и тротуаров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.