В Черноголовке возобновился ремонт подъезда в многоквартирном доме

Подготовительные этапы и доставка строительных материалов были осуществлены еще весной этого года, но из-за задержки с поставкой одного из предусмотренных контрактом компонентов, ремонтные работы были временно приостановлены.

В настоящее время работы возобновлены. Выровнены и покрашены стены, смонтированы современные светодиодные светильники, оснащенные фотоэлементами. Сотрудникам подрядной органищации осталось уложить плитку на входной группе и в лифтовых холлах, заменить старые входные двери на новые, а также установить почтовые ящики, соответствующие всем требованиям, обозначенным в программе «Формирование комфортной городской среды».

Планируется, что приемка работ государственному техническому надзору состоится до 1 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев