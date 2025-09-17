В Черноголовке возобновился ремонт подъезда в многоквартирном доме
Фото - © Пресс-служба администрации го Черноголовка
Продолжается ремонт подъезда многоквартирного дома по адресу: г. Черноголовка, ул. Центральная. д. 10А, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Подготовительные этапы и доставка строительных материалов были осуществлены еще весной этого года, но из-за задержки с поставкой одного из предусмотренных контрактом компонентов, ремонтные работы были временно приостановлены.
В настоящее время работы возобновлены. Выровнены и покрашены стены, смонтированы современные светодиодные светильники, оснащенные фотоэлементами. Сотрудникам подрядной органищации осталось уложить плитку на входной группе и в лифтовых холлах, заменить старые входные двери на новые, а также установить почтовые ящики, соответствующие всем требованиям, обозначенным в программе «Формирование комфортной городской среды».
Планируется, что приемка работ государственному техническому надзору состоится до 1 ноября.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.
«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев