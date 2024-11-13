В Черноголовке прошла выездная администрация по вопросам ремонта теплосети

11 ноября в Черноголовке состоялась выездная администрация с жителями по вопросу ремонта теплосетей и подачи тепла и ГВС в дома, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На встречу пришли жители, у которых есть проблемы с подачей в квартиры тепла и горячей воды. У кого-то не достаточно теплые батареи, в каких-то квартирах из горячего крана течет вода температура которой, не соответствует нормативу. Ремонт длится уже несколько месяцев, люди устали и раздражены, это вполне естественно.

Глава города Роман Хожаинов подробно объяснил, какие работы сейчас идут, и рассказал об изменении хода работ для обеспечения стабильной подачи отопления и горячего водоснабжения в дома.

«На момент начала ремонта теплосетей подрядчик обозначил сроки завершения всех работ — это октябрь 2024 г. Опираясь на эти сроки, было запланировано сделать в первую очередь улицу Первую, следом пр. Строителей и в завершении ул. Лесную. При соблюдении подрядчиком сроков исполнения контракта, такая очередность была вполне логична — все работы должны были быть выполнены до наступления похолодания. Но, к сожалению, работы затягиваются. Частично это связано с увеличением сроков поставок материалов», — подчеркнул Хожаинов.

Он добавил, что подрядчик завершает работы на ул. Первой, далее переходит не на пр. Строителей, как это было озвучено ранее, а на ул. Лесную. Это связано с тем, что на участке на пр. Строителей невозможно провести монтажно-демонтажные работы без завершения работ в полном объеме по ул. Первой и ул. Лесной и без отключения подачи тепла и ГВС в домах. Работы на пр. Строителей будут запланированы на весну 2025 г.

«Для того, чтобы дома были обеспечены теплом и горячей водой на время ремонта теплотрассы на Лесной улице, временно запустим еще нетронутый участок на пр. Строителей и отремонтированный на ул. Первой — это поможет нормализовать подачу тепла и горячей воды в те дома, где сейчас есть проблемы. Прекрасно понимаю, что все устали, но городу необходимо провести эти работы», — резюмировал глава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.