В Черноголовке модернизируют коммунальную инфраструктуру

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел в Электростали Открытую трибуну на тему: «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», обсудили в том числе и инфраструктуруЧерноголовки. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Как напомнил председатель профильного Комитета Мособлдумы Игорь Коханый, текущей зимой в ряде городских округов возникли аварийные ситуации, некоторые жители на время остались без тепла и горячей воды.

«Чтобы исключить такие случаи, в Московской области ведется масштабная работа по строительству и ремонту котельных и теплосетей. Сейчас задача депутатов — контролировать выполнение работ, а также встречаться с жителями и рассказывать всю необходимую информацию. Важно, чтобы люди знали, когда начнутся работы, что будет сделано, и когда они завершатся. Один из форматов общения — как раз открытая трибуна», — рассказал парламентарий.

Игорь Коханый отметил, что это уже пятая Открытая трибуна. В этот раз звучали доклады о модернизации инфраструктуры в городских округах Богородский, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Электросталь.

О модернизации в сфере теплоснабжения рассказал заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин.

По его словам, в 2024 году в Черноголовке запланирован капитальный ремонт одной котельной в с. Макарово. Также планируется капремонт тепловых сетей на улицах Строителей, Объездная, Лесная, Первая и замена теплосетей на улицах ул. Соединительная, Третий проезд, Центральная, Лесная.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 8 тыс. человек.

Кроме того, запланировано строительство канализационных очистных сооружений в военном городке Ногинск-4, с. Макарово.

В 2025 году запланирован капитальный ремонт тепловых сетей на улицах Соединительная, Коммунальная, Школьный б-р. Также планируется капитальный ремонт котельной на ул. Техническая.

В 2026 году запланирован капремонт теплосетей на ул. Центральная.

В 2027 году запланирован капремонт на ул. Школьная, ул. Первая.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 3 тыс. человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.