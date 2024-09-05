В Черноголовке камеры «Безопасный регион» помогают выявлять нарушителей

В г. о. Черноголовка ведется борьба с несанкционированным сбросом отходов на контейнерных площадках. В летнее время наибольшее число нарушений зафиксировано на транзитной контейнерной площадке в д. Ботово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасывается мусор. После этого автовладельцу выписывается штраф по упрощенной процедуре.

Размер штрафа для граждан — до 70 тысяч рулей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Для утилизации мусора необходимо заключить договор на вывоз бытовых отходов со специализированной организацией.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.