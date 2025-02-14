В Чехове запланирована модернизация шести участков теплосетей

В рамках часа по ЖКХ глава Чехова Михаил Собакин обсудил с представителями подрядных организаций исполнение контрактов на ремонт и реконструкцию объектов теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева Чехов вошел в программу масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры. На данный момент заключены контракты, а также идет подготовка проектно-сметной документации по 11 котельным и шести участкам тепловых сетей.

Михаил Собакин обратил внимание, что уже сейчас необходимо начать закупать оборудование, чтобы к выходу из экспертизы и окончанию отопительного сезона иметь возможность уже приступить к монтажу. Это позволит закончить все мероприятия к началу осенне-зимнего периода.

Из-за большого объема работы на основных котельных № 1 и 2 продлятся до конца 2026 года.

«Заранее хочу обратить внимание жителей, что в весенне-летний период у нас начнется реконструкция тепловых сетей. Будут вестись земляные работы, что повлечет за собой определенные неудобства. Прошу с пониманием и терпением отнестись к ситуации», — добавил глава муниципалитета.

Все работы будут проходить в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.