В Подмосковье планируют провести эксперимент по упорядочению коттеджной застройки

В Московской области с 2026 по 2029 год предлагается провести эксперимент в сфере строительства и реконструкции индивидуального жилья (ИЖС), а также садовых домов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Суть его в том, что в новые владельцы земельных участков для ИЖС и садоводства будут получать градостроительный план (ГПЗУ). В план войдут параметры для застройки: минимальные отступы от границ земельного участка, предельное количество этажей или высота зданий и максимальный процент застройки в границах участка. С момента отправки ГПЗУ будет считаться, что собственник уведомлен о требованиях к строительству. Он обязан строить и реконструировать объекты с учетом указанных ограничений.

После завершения строительства и реконструкции соблюдение параметров должен проверить кадастровый инженер в процессе подготовки технического плана дома. Если специалист выяснит, что объект не соответствует градостроительным требованиям, он обязан отказаться от выполнения кадастровых работ и регистрации постройки.

Законопроект, который описывает новую процедуру строительства ИЖС, внесли в Госудуму парламентарии от Московской области сенаторы Александр Двойных, Игорь Тресков совместно с депутатами Государственной думы Сергеем Пахомовым, Сергеем Колуновым и Геннадием Паниным.

В ходе парламентских слушаний, которые прошли в Совете Федерации, был отмечен ряд проблем в сфере ИЖС, включая нарушения требований по отступам от границ участков, этажности, проценту застройки, а также отсутствие необходимой инфраструктуры и несоблюдение пожарных норм.

Сенатор от Московской области Александр Двойных обратил внимание на особую актуальность этих проблемы для Подмосковья, где сосредоточено наибольшее количество индивидуальных жилых домов в России — более 1,5 млн семей проживают здесь постоянно, и свыше 1 млн — сезонно в СНТ.

Двойных отметил, что растущий спрос на частные дома в Подмосковье приводит к тому, что застройщики, стремясь снизить стоимость, зачастую не обеспечивают коттеджные поселки базовой инфраструктурой, такой как подъездные дороги и площадки для ТКО. Жители региона сталкиваются с монопольно высокими ценами на услуги и проезд на территорию поселков, а также с ограниченным доступом к собственной недвижимости.

Поэтому для решения этих проблем и был подготовлен проект закона. Законопроект предлагает упрощенный порядок получения документов для строительства и эффективный контроль за соблюдением норм. Цель инициативы — пресечь хаотичную застройку, защитить права добросовестных собственников, гарантировать покупателям наличие базовой инфраструктуры и предотвратить введение граждан в заблуждение.

Эксперимент по применению новых правил пройдет с 2026 по 2029 год в Московской области, при этом в нем не будут участвовать дома, зарегистрированные до начала этого периода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в основном отечественные строительные материалы используют в строительстве в Подмосковье. Только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.