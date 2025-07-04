В Мытищах проверили ход реконструкции театра драмы и комедии «ФЭСТ»
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
В рамках Народной программы секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая проверила ход реконструкции театра драмы и комедии «ФЭСТ». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Реконструкция «ФЭСТа» — важный этап в развитии культурной жизни городского округа Мытищи. Поддержка культуры является одним из приоритетных направлений Народной программы партии «Единая Россия», и этот проект направлен на создание комфортных и современных условий для творчества и зрительского восприятия.
На сегодняшний день реконструкция театра находится в активной стадии, и работы ведутся сразу по нескольким направлениям. Вот основные этапы, на которых сейчас сосредоточено внимание:
- Работы по кровле завершаются 15 июля
- Ведется прокладка инженерных коммуникаций
- Проводится утепление и отделка фасада
- Монтируются окна
- На 80% выполнена черновая отделка помещений
- Ведется чистовая отделка фойе и административных помещений
«Открыть обновленный театр планируется 1 сентября 2025 года. Продолжаем мониторить ситуацию на еженедельной основе», — сообщила Юлия Купецкая.
Реализация этого проекта позволит не только обновить материально-техническую базу театра, но и создать новые возможности для творческой реализации коллектива, привлечения новых зрителей и развития культурной жизни Мытищ.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.