В Чехове введена в эксплуатацию новая подстанция 35 кВ «Бегичево»

В городском округе Чехов введена в работу новая подстанция 35 кВ «Бегичево», ее построили в сжатые сроки, сообщает пресс-служба «Россети Московский регион».

Команду на запуск объекта дал генеральный директор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор в присутствии вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, который посетил современный питающий центр в рамках рабочей поездки. Ввод подстанции в работу позволил повысить качество и надежность электроснабжения более 25 тыс. потребителей.

Строительство объекта велось энергетиками в сжатые сроки в рамках реализации программы повышения качества и надежности электроснабжения потребителей городского округа. Ввод нового питающего центра суммарной мощностью 12,6 МВА позволил разгрузить подстанцию 35 кВ «Елохово», обеспечить резервирование существующих потребителей, а также создать возможности для подключения к сетям энергокомпании новых абонентов.

«Для нас было важно войти в осенне-зимний период с максимально подготовленным электросетевым комплексом к работе в условиях низких температур и повышенных нагрузок, особенно в Чехове. Здесь специалисты компании провели большую работу по обновлению электрооборудования: реконструированы 82 трансформаторные подстанции, 63 км линий электропередачи, установлены пять пунктов автоматического регулирования напряжения, заменены 10 трансформаторов, введена в работу мобильная подстанция 35 кВ „Фруктовая“», — подчеркнул Александр Пятигор.

Он добавил, что работы по повышению надежности и качества электроснабжения в округе продолжаются.

Кроме того, подстанция «Бегичево» включена в транзит электроэнергии между подстанциями 35 кВ «Егоровка» в г. о. Серпухов и 110 кВ «Мишуково» в Наро-Фоминском г. о., что положительно влияет на надежность ее работы.

На территории подстанции установлены два трансформатора по 6,3 МВА, возведено открытое распределительное устройство 35 кВ, построено здание закрытого распределительного устройства 6 кВ, совмещенного с общеподстанционным пунктом управления.

Все электрооборудование отечественного производства.

«Благодаря запуску этой подстанции более 25 тыс. потребителей округа Чехов получат качественный и стабильный энергоресурс. Этот объект также имеет значительный социально-экономический эффект как для округа, так и для региона в целом, так как позволит подключить больше новых абонентов и будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса и инфраструктуры», — отметил Евгений Хромушин.

По его словам, в регионе в планах в ближайшее время построить еще несколько больших питающих центров, в том числе еще один в г. о. Чехов, а также в Домодедове, Раменском округе, Дубне и Одинцовском округе, все они будут обслуживать те населенные пункты, где имеется наибольшее количество жалоб от жителей на сбои в электроснабжении.