В Чехове восстановили кровлю дома на ул Лопасненской после ураганного ветра

Кровельщики ООО «ЖКХ города Чехов» завершили восстановительные работы на крыше дома 8 на улице Лопасненская, который пострадал от ураганного ветра. Работы включали замену поврежденной части кровельного полотна, а также тщательную обработку всех стыков и примыканий с использованием битумной мастики. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Такая комплексная работа позволила не только устранить видимые повреждения, но и обеспечить надежную защиту от дальнейших неблагоприятных погодных условий.

После сильного ветра, который обрушился на город, этот участок кровли нуждался в немедленном ремонте. Специалисты компании быстро отреагировали на ситуацию и провели все необходимые работы по восстановлению, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жильцов.

ООО «ЖКХ города Чехов» подчеркивает, что они всегда на связи и готовы выполнять заявки граждан. При возникновении вопросов или необходимости в помощи, жители могут обратиться в диспетчерскую службу, работающую круглосуточно. Контактные номера, по которым можно связаться с ними: 8 (903) 003-50-89, 8 (968) 980-43-84 и 8 (968) 945-52-91.

Кроме того, для удобства жителей организации предоставила возможность задавать вопросы и оставлять заявки через электронную почту. Для обращений жителей доступна почта: narod@gorod-chehov.ru.

Важным аспектом работы компании является их присутствие в соцсетях, где жители могут следить за новостями, получать актуальную информацию и общаться с представителями ЖКХ. Группы можно найти по ссылкам: https://vk.com/zhkhchehov и https://ok.ru/group/68861979197484.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.