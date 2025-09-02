В Чехове ведутся работы по ремонту подъездов

На традиционном расширенном совещании обсудили реализацию в округе Чехов программы «Мой подъезд 2025 год», которая проходит по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках масштабной государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Софинансирование программы осуществляется в следующих пропорциях: не менее 52,5% из внебюджетных источников, на средства управляющих организаций; не более 47,5% — субсидия из бюджетов Московской области и муниципального образования Московской области.

Адресный перечень ремонта подъездов в 2025 году состоит из 21 подъезда и был согласован с Ассоциацией председателей Советов многоквартирных домов м. о. Чехов и утвержден администрацией муниципалитета.

Для проведения работ определена подрядная организация ООО «Астат». Бригада из 7 человек проводит ремонт четырех подъездов по улице Маркова, дом № 11 и трех подъездов по улице Гагарина, дом № 39.

По адресу: ул. Маркова, дом № 11 подрядной организацией проведены работы по замене дверей входных групп, окон на этажах, а также освещения подъездов. Потолок и стены готовят к малярным работам.

В подъездах дома № 39 по улице Гагарина произвели замену дверей входных групп, установку уличного освещения, а также освещения в подъездах. Идет подготовка потолка и стен к малярным работам и установке окон.

Работы по ремонту всех подъездов планируется завершить до 25 октября. Приемка работ будет осуществляться совместно с представителями государственного бюджетного учреждения Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.