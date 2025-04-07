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В Чехове реконструируют шесть участков теплосетей

В этом году в Чехове началась масштабная реализация губернаторской программы по модернизации тепловых сетей, в округе полностью будут реконструированы 6 участков тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это будет первый капитальный ремонт инженерных коммуникаций за все время их существования.

Специалисты уже приступили к работам на участке. Все трубы уже полностью изолированы и готовы к эксплуатации. Необходимые мероприятия ведутся без отключения потребителей.

Всего в рамках программы предусмотрена реконструкция 235 участков сетей общей протяженностью 25 км в двухтрубном исполнении.

Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева начались работы по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной № 1. Рабочие проложат более 180 метров новых труб для подачи тепла и ГВС.

Все работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.