В Чехове проверят начисления за общедомовую электроэнергию

В муниципальном округе Чехов 9 и 23 июня 2026 года пройдут выездная встреча и комиссионная проверка по жалобам жителей на завышенные начисления за общедомовую электроэнергию. Вопрос обсудили 4 июня на приеме граждан с участием профильного заместителя главы округа, представителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители домов на улицах Чехова, Полиграфистов, Русской, Ильича, а также в деревне Крюково обратились с жалобами на порядок начисления платы за электроэнергию на общедомовые нужды. Свое обращение они направили губернатору в формате видео.

4 июня 2026 года в администрации прошел прием граждан по данному вопросу. В обсуждении участвовали профильный заместитель главы округа, представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Жители озвучили замечания по расчетам и начислениям.

9 июня в 18:00 в ДК «Дружба» состоится срочная выездная администрация по вопросам начисления платы за общедомовые нужды. 23 июня запланировано комиссионное обследование с участием представителей АО «Мосэнергосбыт», МБУ «Чеховское благоустройство», управляющих организаций и инициативной группы жителей. Специалисты проверят корректность работы общедомовых приборов учета и сверят показания индивидуальных счетчиков. По итогам мероприятий установят причины ситуации и примут меры при выявлении нарушений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.