сегодня в 20:17

В Чехове продолжается подготовка МКД к осенне‑зимнему сезону

Управляющая компания МБУ «Чеховское благоустройство» проводит гидропневматическую промывку и опрессовку внутридомовых систем отопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты МБУ «Чеховское благоустройство» продолжают комплексную подготовку многоквартирных домов к осенне‑зимнему периоду 2025–2026 гг. Одними из ключевых этапов работ являются промывка внутридомовых систем отопления и их опрессовка.

Промывка направлена на удаление загрязнений и отложений с внутренней поверхности трубопроводов и радиаторов, что повышает теплопроводность оборудования и улучшает циркуляцию теплоносителя по контуру. Опрессовка предполагает испытание систем давлением, превышающим рабочее, что позволяет выявить трещины, негерметичные стыки и другие дефекты для последующего ремонта.

Накануне специалисты управляющей компании провели гидропневматическую промывку и опрессовку систем по следующим адресам:

г. Чехов: ул. Гагарина, дома № 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100; ул. Маркова, дома № 1, 5, 7, 9, 11; ул. Весенняя, дома № 9, 15, 20, 22, 28; Вишневый бульвар, дома № 4А, 2А, 9, 5А, 3; Вокзальная пл. дом № 3; ул. Московская, дома № 100, 101А; ул. Полиграфистов, дома № 19, 21, 23, 25; ул. Малая, дом № 23;

пгт. Столбовая: ул. Школьная, дома № 1, 5, 7, 9, 11;

с. Новый Быт: ул. Новая, дома № 8а, 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.