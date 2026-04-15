В Чехове объявили конкурс на капремонт котельной в Васькине

Конкурс на капитальный ремонт котельной № 28 объявили в поселке Васькино муниципального округа Чехов. Работы проведут с выполнением инженерных изысканий и подготовкой проектной документации, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещено в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт объекта теплоснабжения по адресу: Московская область, муниципальный округ Чехов, поселок Васькино, строение 3а.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту котельной № 28 по адресу: Московская область, муниципальный округ Чехов, п. Васькино, стр. 3а (в т. ч. ПИР)», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Планируется отремонтировать котельную мощностью 7,45 МВт. Работы проведут в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование предусмотрено из бюджета Московской области и бюджета муниципального округа Чехов. Завершить капитальный ремонт планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.