В Чехове энергетики улучшили качество энергосбережения

Специалисты компании «Россети Московский регион» завершили работы в м. о. Чехов по программе перевода участков распределительной электросети с уровня напряжения 6 кВ на 10 кВ в рамках реализации мер по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятия реализуются в соответствии с программой развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы по повышению надежности электрических сетей.

Только за сегодняшний день энергетики заменили 55 трансформаторов в д. Чепелево, Углешня, Масловка, Красные Холмы и др., а также прилегающих СНТ и ДНТ и перевели потребителей на новые распределительные пункты 10 кВ. В том числе работы велись вблизи д. Васькино по одновременной замене трансформаторов мощностью 160 кВА в двух трансформаторных подстанциях на аналогичные по мощности для перевода сети с 6 на 10 кВ с распределительного пункта «Чудиново». Для минимизации времени отключения потребителей привлекаются бригады из других электросетевых районов филиала электрические сети» и филиалов компании.

Также в этом году в четырех населенных пунктах м. о. Чехов: Чепелево, Чудиново, Ходаево, Васькино, были построены 4 новых распределительных пункта напряжением 10 кВ. Это позволило энергетикам произвести перевод 8 питающих линий электропередачи с сети 6 кВ на сеть 10 кВ. В целом, с учетом сегодняшнего дня энергетиками заменено 230 трансформаторов.

Основной задачей программы, реализуемой энергетиками, является создание т. н. опорной сети, что позволит без ущерба для существующих потребителей, подключать новых. Перевод сети на повышенное напряжение обеспечивает увеличение пропускной способности существующих кабельных и воздушных линий электропередачи, уменьшение потерь электрической энергии и, как следствие, улучшение качества напряжения у потребителей. Положительные изменения коснулись жителей 51 населенного пункта м. о. Чехов.

В будущем энергокомпания планирует строительство питающего центра, что создаст еще больше возможностей для развития электрических сетей округа.

