В БТИ Подмосковья прошло совещание с участием директоров и сотрудников филиалов
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Главной темой обсуждений на рабочей встрече стали реализованные БТИ Московской области обновления функциональных возможностей услуги по заказу технического паспорта на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.
На встрече рассмотрели преимущества нового функционала:
- расширенный перечень объектов недвижимости;
- сокращенные сроки оказания услуг и новую опцию — календарь для самостоятельной записи заявителем выезда специалиста для проведения замеров.
За четыре дня работы нового функционала услуги БТИ Московской области поступило 22 обращения, из них 21 рассмотрено положительно.
В рамках рабочего совещания были рассмотрены ключевые аспекты работы с заявителями:
- сотрудники освоили новые функциональные возможности оказания услуги, чтобы исключить ошибки и ускорить сроки выполнения заявок.
- упор сделан на эффективное взаимодействие с заявителями — от консультирования до финальной выдачи результата по услуге.
- обучение включало работу по внутренней автоматизации процессов.
«Практика подобных рабочих встреч является неотъемлемой частью процесса внедрения и совершенствования новых информационных систем в сфере оказания услуг БТИ Московской области. Обмен опытом между специалистами, коллективное обсуждение проблемных вопросов и разработка решений позволяет обеспечить более эффективное функционирование производственных процессов и повысить качество оказываемых услуг учреждением. Уверена, что внедрение новых функциональных возможностей позволит нам не только значительно сократить сроки обработки заявок, но и сделать взаимодействие с заявителями более эффективным и комфортным», — подчеркнула и. о. генерального директора БТИ Московской области Нелли Алексеева.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.
«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.