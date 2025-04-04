В БТИ Подмосковья прошло совещание с участием директоров и сотрудников филиалов

Главной темой обсуждений на рабочей встрече стали реализованные БТИ Московской области обновления функциональных возможностей услуги по заказу технического паспорта на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

На встрече рассмотрели преимущества нового функционала:

расширенный перечень объектов недвижимости;

сокращенные сроки оказания услуг и новую опцию — календарь для самостоятельной записи заявителем выезда специалиста для проведения замеров.

За четыре дня работы нового функционала услуги БТИ Московской области поступило 22 обращения, из них 21 рассмотрено положительно.

В рамках рабочего совещания были рассмотрены ключевые аспекты работы с заявителями:

сотрудники освоили новые функциональные возможности оказания услуги, чтобы исключить ошибки и ускорить сроки выполнения заявок.

упор сделан на эффективное взаимодействие с заявителями — от консультирования до финальной выдачи результата по услуге.

обучение включало работу по внутренней автоматизации процессов.

«Практика подобных рабочих встреч является неотъемлемой частью процесса внедрения и совершенствования новых информационных систем в сфере оказания услуг БТИ Московской области. Обмен опытом между специалистами, коллективное обсуждение проблемных вопросов и разработка решений позволяет обеспечить более эффективное функционирование производственных процессов и повысить качество оказываемых услуг учреждением. Уверена, что внедрение новых функциональных возможностей позволит нам не только значительно сократить сроки обработки заявок, но и сделать взаимодействие с заявителями более эффективным и комфортным», — подчеркнула и. о. генерального директора БТИ Московской области Нелли Алексеева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.