сегодня в 16:14

В Бронницах установят системы наружного освещения по проекту «Светлый город»

Объявлен конкурс на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в Электростали, Балашихе, Бронницах, Ленинском округе, Щелкове, Богородском округе, Раменском округе, Серпухове, Лосино-Петровском, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в г. о. Бронницы по адресам: тротуар вдоль ул. Советская, 106; ул. Красная, 87; пос. Горка; ул. Советская, 106; Меньшово внутриквартал; тротуар вдоль ул. Льва Толстого от колледжа; ул. Полевая; пр. Котедджный; ДИП мкр. Марьинка, 3,4; ДИП Советская, 113; тротуар за домами ул. Егорьевская, 1,3; ул. Ново-Бронницкая; пер. Почтамский.

«Выполнение работ по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения, электроарматуры планируется завершить к ноябрю 2024 года», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств городских округов Московской области.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.