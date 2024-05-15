В Богородском округе завершили строительство ЛЭП для подключения новых абонентов

Специалисты «Мособлэнерго» в начале мая завершили строительство линии ВЛ-0,4 кВ в деревне Марьино-3 Богородского округа для подключения новых абонентов. ЛЭП отходит от подстанции ТП-37 и расположена на ул. Заречной. Протяженность линии составила 110 м. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В ходе работ были смонтированы четыре железобетонные опоры и самонесущий изолированный провод, повышающий надежность работы электросети и сокращающий потери электроэнергии. Данные работы позволили не только осуществить техприсоединение заявителей, но и предоставили возможность подключения еще 4 домовладений, находящихся на Заречной улице и не имеющих доступа к электроэнергии.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает к электросетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электросетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.