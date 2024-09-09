В Богородском округе завершен ремонт плотины

Компания ООО «ГарантСтрой» завершила капитальный ремонт бесхозяйной плотины пруда на реке Ходце в Богородском округе. Ранее специалисты Минэкологии Подмосковья провели детальное обследование гидротехнического сооружения и установили, что оно находится в неудовлетворительном состоянии. Прорыв плотины в период паводка мог привести к подтоплению близлежащих территорий и нанесению ущерба, сообщает пресс-служба ведомства.

ГТС на Ходце представляет собой земляную насыпную плотину с трубчатым водосбросом и донным водовыпуском. В ходе проведения капитального ремонта был выполнен ремонт всех элементов водосброса, восстановлен профиль плотины до нормативного состояния, расчищен отводящий канал, что позволило увеличить пропускную способность сооружения, а также выполнены укрепительные работы по гребню и откосам плотины. Это позволило предотвратить возможный ущерб.

По информации из администрации Богородского городского округа, до конца года планируется отремонтировать плотину нижнего пруда на реке Васса. Помимо этого, в настоящее время ГБУ «Мосавтодор» вдет ремонт моста с дамбой на реке Черноголовке в черте Ногинска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.