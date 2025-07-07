Почти 10 тыс жителей и гостей Ленинского округа посетили концерт группы Uma2rman

В Ленинском городском округе завершился летний культурный фестиваль «Каникулы», который проходил на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» с 1 июня по 6 июля. Организатором фестиваля стал продюсерский центр Ильи Авербуха. На его закрытии выступила российская рок-группа Uma2rman: концерт собрал около 10 тыс. зрителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это был наш первый опыт организации такого фестиваля, и я благодарю всех, кто в него поверил и поддержал идеюего проведения: министерство культуры РФ, правительство Московской области, администрацию Ленинского городского округа, руководство музея-заповедника и, конечно же, наших гостей. Июнь не баловал нас хорошей погодой, но не было ни одного мероприятия в рамках фестиваля, которое прошло бы без зрителей и участников. Люди приезжали целыми семьями, и каждый мог найти себе занятие по душе», — сказал режиссер и продюсер Илья Авербух.

Он подчеркнул, что фестиваль прошел в атмосфере семейного пикника, когда каждый день сочетал в себе абсолютно разные виды досуга: театральные постановки, спортивные, танцевальные и игровые активности, мастер-классы, лектории, фотозоны, маркеты и многое другое.

За 5 недель «Каникулы» посетили 25 тыс. человек. Сам Илья Авербух также присутствовал на фестивале с семьей: двумя сыновьями и супругой — актрисой Елизаветой Арзамасовой. Являясь исполнительницей одной из главных ролей в популярном ситкоме «Папины дочки», она порадовала зрителей исполнением на сцене главной песни телесериала вместе с ее авторами — группой Uma2rman и юными зрителями концерта.

Также рок-группа исполнила свои главные хиты: «Прасковья», «В городе лето», «Проститься», «Ночной дозор» и другие.

Кроме музыкальной программы, в последний день фестиваля были организованы мастер-классы, квесты, беседы об экологии, археологии и бизнес-образовании.

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