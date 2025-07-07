В Наро-Фоминске стартовали работы по модернизации котельной № 13

В Наро-Фоминске начали работы по модернизацию котельной № 13. Это обеспечит надежным теплом 3 000 жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект действительно масштабный: установят новые котлы, горелки, современные трубопроводы и насосное оборудование, заменим газопровод и автоматизируем котельную на улице Полубоярова в Наро-Фоминске. Ремонт завершат к ноябрю 2025 года, и уже этой зимой в дома жителей поступит качественное тепло.

Этот проект вошел в государственную программу развития инженерной инфраструктуры на 2025 год и получил необходимое финансирование благодаря поддержке Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«В этом году активно работаем над модернизацией системы теплоснабжения не только по этому адресу. В планах — строительство 3 современных блочно-модульных котельных и капитальный ремонт еще 9 объектов», — отметил глава округа Роман Шамнэ

Уже сейчас новые котельные введены в эксплуатацию в Апрелевке и Наро-Фоминске.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.