Кадеты из подмосковной Каширы стали участниками военно-патриотических сборов

С 1 по 5 июля в городском округе Шаховская проходили военно-патриотические сборы Московской области, организованные ГКУ МО «Центр обеспечения деятельности Общественной палаты Московской области и патриотического воспитания». Городской округ Кашира на сборах представили кадеты средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 7, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основная задача сборов заключалась не только в освоении практических навыков, но и в социализации подростков. Участников разделили на смешанные отряды, состоящие из ребят из различных муниципалитетов. Это способствовало быстрому налаживанию контактов и дружеских отношений.

В рамках сборов было организовано множество мастер-классов по военному делу, туризму, выживанию в экстремальных ситуациях. Помимо этого, каширяне встречались с интересными людьми, а вечера были посвящены творчеству. Каждый день был насыщен яркими, интересными делами, встречами и эмоциями, а поездка стала для ребят незабываемой.

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