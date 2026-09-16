В Богородском округе завершают реконструкцию котельной в Авдотьине

Реконструкция котельной «Авдотьино-Нижняя» в деревне Авдотьино Богородского округа вышла на завершающий этап. Объект готов почти на 100%, специалисты проводят пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Богородском округе завершается реконструкция котельной «Авдотьино-Нижняя» на улице Нижней, 6б, в деревне Авдотьино. Работы проводят по программе повышения надежности коммунальной инфраструктуры региона.

Модернизация позволит закрыть старую угольную котельную и обеспечить потребителей бесперебойной подачей тепла и горячей воды. Строительная готовность объекта приблизилась к 100%, основное оборудование уже смонтировали.

Специалисты проводят пусконаладочные работы, устанавливают тепловентиляторы, монтируют и подключают узел учета тепловой энергии. Также проходят гидравлические испытания тепломеханических трубопроводов, которые подтвердят герметичность и надежность соединений перед вводом объекта в эксплуатацию.

На опусках к горелкам узлов № 1, 2, 3 и 4 котельного оборудования серии «Центр» установили счетчики технологического учета природного газа. Это позволит автоматизировать контроль расхода топлива и повысить энергоэффективность объекта. Кроме того, на котельной смонтировали систему вентиляции.

Обновленная котельная обеспечит жителей Авдотьина качественным и надежным теплоснабжением в отопительные сезоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что „подходит“ к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.