сегодня в 17:14

В Богородском округе устранили засор канализации в доме столетней жительницы

В Богородском округе специалисты коммунальных служб оперативно устранили засор канализации в доме 100-летней жительницы города Электроугли Нины Уткиной при содействии депутатов и администрации, сообщает пресс-служба администрации Богородского г.о.

В минувшие выходные жительница города Электроугли Нина Ивановна Уткина, которой недавно исполнилось 100 лет, обратилась за помощью к депутату Богородского округа Олегу Коблякову из-за серьезного засора канализационного стояка в ее доме. Ситуация осложнялась холодной погодой.

Содействие в решении вопроса оказали депутат и руководитель территориального управления Олег Воронцов. В начале недели специалисты коммунальных служб оперативно прочистили засоры, проверили инженерные системы и устранили последствия аварии.

Дочь Нины Ивановны, Любовь Андреевна, поблагодарила администрацию Богородского округа, заместителя главы Дмитрия Устинова, коллектив БКС во главе с директором Марией Ефремовой и управляющую компанию «Турион» за профессиональную работу.

Депутат отметил, что такие отзывы подтверждают эффективность системы реагирования на обращения жителей и слаженность работы служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.