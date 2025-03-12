В Богородском округе стартует месячник чистоты

На недавнем оперативном совещании заместитель главы Богородского округа Надежда Мылова объявила о начале уборочных работ уже в конце этой недели. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По имеющейся информации от МБУ «Городское хозяйство», для наведения чистоты и порядка на улицы Богородского округа выйдут 42 единицы техники. Среди них — КДМ (4 ед.), погрузчики (6 ед.), самосвалы (5 ед.), пылесосы (2 ед.).

Месяц чистоты и порядка в этом году проводится с 10 марта по 10 апреля.

Особое внимание будет уделено таким локациям и местам, как Сквер Боевой Славы, зона отдыха «Жилка» в г. Старая Купавна, Бисерово озеро, Водопьяновские дачи.

Что касается Ногинска, то Надежда Мылова озвучила следующие проблемные зоны: ул. Краснослободская, 13-15; ул. Текстилей, 11 Б; ул. Текстилей, 23.

Силами МБУ «Благосфера» планируется помыть от зимней грязи 72 автобусные остановки, убрать смет вдоль проезжей части и мусор, удалить аварийные деревья. Октябрьской и ул. 3 Интернационала. Также отработают поступившие заявки от жителей. В частности, уберут мусор в лесопарковой зоне вблизи Черноголовского пруда, на таких улицах, как Школьная, ул. 28 июня, Рогожская, Санаторная.

Не оставят без внимания центральные скверы и общественные пространства Ногинска. Для этого задействуют тяжелую технику: тракторы МТЗ 82-щетка (9 ед.), МТЗ 320 щетка (3 ед.), погрузчики (3 ед.) и минипогрузчики (3 ед.), КАМАЗ пылесос — 2 ед. и многое другое.

Позже будут объявлены даты субботников, в которых примут участие депутаты округа, администрация БГО, представители общественности, предприятия и социально ориентированные учреждения Богородского округа и просто неравнодушные жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.