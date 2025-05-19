В Богородском округе продолжается благоустройство дворовых территорий

В этом году в Богородском округе запланировано провести работы в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий по 22 адресам. В перечень населенных пунктов вошли г. Старая Купавна, г. Электроугли, п. Обухово, г. Ногинск. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по благоустройству уже завершили по девяти адресам. Речь идет о Ногинске, в частности, об улицах Рабочей, 34, ул. Рогожской, 41, ш. Энтузиастов, 15 Б, Юбилейной, 7А, ул. Декабристов, 79. Также сюда вошли г. Электроугли, ул. Комсомольская, 48 и г. Старая Купавна, ул. Советская, 1 А.

Благоустройство — это, в первую очередь, создание комфортной среды, чтобы жителям было удобно и гулять с детьми, отдыхать на придворовой территории и парковать свой транспорт.

В настоящее время ведутся работы в Ногинске по адресам: ул. Юбилейная, д. 4, д. 8, ул. Советской Конституции, д. 43, д. 45, ул. Советской Конституции, д. 39, д. 41. В г. Электроугли, ул. Железнодорожная, д. 31 и в мкр. Светлый, д. 26, в Старой Купавне, ул. Октябрьская, д. 8, д. 56.

В комплекс работ входит: ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, обустройство парковок и тротуаров (по согласованию с жителями).

Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» является одним из приоритетов в работе администрации Богородского округа.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.