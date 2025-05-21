В Богородском округе предотвратили сброс стройотходов объемом 40 куб м

В городском округе Богородский прошел рейд по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов. Было проверено 19 транспортных средств, у 2 водителей отсутствовали необходимые для перевозки документы. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Участие в мероприятии принял инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, представители Главного управления региональной безопасности Московской области, подмосковного министерства экологии и полиции.

По итогам рейда в отношении 2 нарушителей были составлены протоколы об административном нарушении по ч. 1 ст. 8.2, КоАП РФ и ч.1 ст. 6.26 КоАП Московской области. Предотвращен сброс строительного мусора объемом 40 куб. м.

Чтобы избежать штрафов, водителям необходимо оформить разрешение на перевозку отходов. Сделать это можно на региональном портале государственных услуг. Заполнение анкеты займет не более 10 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.