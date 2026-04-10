В Богородском округе отремонтируют сети и улучшат качество воды

Объезд территории по обращениям жителей прошел 10 апреля в Богородском округе. В Ногинске проверили ход ремонта теплосетей и обсудили проблемы с качеством холодной воды, которую планируют улучшить уже в этом году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первой точкой маршрута стал дом №41 на улице 3-го Интернационала в Ногинске. Жители жалуются на холодные батареи и затянувшийся капитальный ремонт теплосетей. Глава округа Игорь Сухин отметил, что ситуация носит комплексный характер: вопросы есть к состоянию сетей, внутриквартирному оборудованию и работе котельной.

Управляющая компания перезапускает систему отопления, однако это дает лишь временный эффект. Профильные специалисты проведут комиссионную проверку, чтобы установить причины перебоев. Администрация усилит контроль за подрядчиком, выполняющим капремонт, и проведет отдельную встречу с инициативной группой жильцов, чтобы информировать их о сроках и этапах работ.

Отдельное внимание уделили жалобам на качество холодной воды. По словам главы округа, Ямкинский водовод находится в ремонте, и после завершения работ жители смогут заметить улучшение уже в этом году.

Кроме того, в 2026 году планируется капитально отремонтировать тротуар вдоль шоссе Энтузиастов и дорожное полотно на улице Белякова. Эти объекты включили в план по инициативе жителей при поддержке депутатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.