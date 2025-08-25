В Богородском округе отремонтируют 7 котельных до конца года

В Богородском округе идут масштабные работы по обновлению коммунальной инфраструктуры, включая капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей. В частности, в микрорайоне Заречье (г. Ногинск), включая улицы Белякова и 28 Июня, идет реконструкция теплотрасс от котельной «Заречье». Также ведутся строительно-монтажные работы по замене и модернизации водопропускных труб типа ТС. Завершение запланировано на конец августа, сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

Особое внимание уделяется ремонту котельных. В этом году планируется обновить семь объектов. Один из них — котельная «Климова-0» (Ногинск, ул. Климова, 42г), где работы начались в апреле. Уже установлены 6 новых котлов, смонтированы коллекторы, напорная канализация, дренажная система, насосы ГВС и трубы горячего водоснабжения, заменены солевые насосы. Сейчас ведутся работы по системе холодного водоснабжения и общестроительные мероприятия: отделка фасадов, замена окон, установка ограждения. Готовность объекта оценивается в 75%.

На завершающем этапе выполнят внутреннюю отделку и косметический ремонт, что не повлияет на сроки сдачи. Обновленная котельная будет готова к отопительному сезону 2025–2026 гг.

Одновременно в поселке Обухово (ул. Комбинат, д. 21а) проводится капитальный ремонт котла в котельной № 2. Строятся блочно-модульных котельных в Боровкове, Вишняковских дачах, на ул. Жарова в Ногинске.

В Подмосковье на базе ЦУРа в Правительстве региона создан Центр управления ЖКХ. Недавно секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богородского городского округа Игорь Сухин посетил эту площадку, чтобы своими глазами увидеть, как выстроена работа. Весь коммунальный комплекс региона переводится в цифровой формат.

«За всеми объектами — котельными, насосными станциями, водоканалами — теперь следят в режиме реального времени. Специалисты Центра анализируют потоки данных с датчиков. Раньше между аварией и началом работ проходили часы. Теперь чат-бот мгновенно оповещает всех ответственных — от служб до министерств. Это снимает проблемы с координацией. Здесь, в едином штабе, круглосуточно работают диспетчеры, аналитики и представители ресурсоснабжающих организаций. Теперь в эту современную систему интегрируется и наш Богородский округ. Общая цель — чтобы новый стандарт работы создавал для наших жителей максимально комфортные условия жизни», — отметил Игорь Сухин.

Также в округе расширяется география программы «Чистая вода». Качественная водопроводная вода пришла в Зеленый, Тимохово, Щемилово. Построена станцию очистки воды в Заречье.

В планах строительство новой котельной в Заречье, мощность которой будет выше почти в три раза. Она же будет обеспечивать теплом мкр. Глухово. Проект уже находится в работе. К 2030 году новый объект возьмет на себя нагрузку еще 9 старых котельных в Ногинске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения.

Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.