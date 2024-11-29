В Богородском округе объявлен конкурс на строительство котельной в Боровково

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству блочно-модульной котельной в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство БМК на 1 МВт по адресу: Московская область, Богородский г. о., г. Ногинск, д. Боровково, ул. Поселок Фабрики, д. 17а. Планируется построить блочно-модульную котельную мощностью 1 мВт (расчетную мощность необходимо уточнить проектом), работа системы теплоснабжения на нужды отопления в летний период не предусмотрена. Согласно техзаданию также необходимо предусмотреть автоматику безопасности, сигнализации и диспетчеризации.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Богородского городского округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.