В Богородском округе начали восстановление водовода Ямкино Молзино

Аварийно-восстановительные работы на участке холодного водоснабжения от ВЗУ Ямкино до ВЗУ Молзино начались в Богородском округе в феврале 2026 года. Подрядчик приступил к реализации муниципального контракта, заключенного в конце прошлого года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проходят в рамках модернизации системы ЖКХ и капитального ремонта водопроводных сетей. Специалисты уже выполнили инженерные изыскания, завезли на объект технику и материалы, в том числе трубы ПЭ Ф560.

Подготовлен и укреплен стартовый котлован для прокладки нового трубопровода, организованы производственные площадки. Планируется прокладка труб методом горизонтально-направленного бурения. Также рассматривается установка утепленного байпаса, что позволит избежать аварий на основном водоводе и обеспечить бесперебойную подачу воды.

Завершить работы по контракту планируется в декабре 2026 года. Реализация проекта направлена на стабилизацию ситуации с водоснабжением и обеспечение жителей качественной питьевой водой.

Ранее, 24 февраля 2025 года, в округе ввели режим «Повышенная готовность» из-за критического состояния водоводов от ВЗУ Ямкино до ВЗУ Молзино. После этого территорию включили в государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2025–2026 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.