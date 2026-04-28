В Богородском округе начали строить котельную в Большом Бунькове

Строительство блочно-модульной котельной стартовало в марте в микрорайоне Фабрики деревни Большое Буньково Богородского округа. Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая котельная должна решить проблему изношенных сетей и перебоев с отоплением, на которые ранее жаловались жители. Контракт на строительство заключили в конце 2025 года. Работы выполняет компания ООО «Ремистр».

На площадке уже залита фундаментная плита с армирующей стальной сеткой под здание котельной и дымовую трубу. Блочно-модульную конструкцию собирают на производственной базе подрядчика, после чего ее доставят на объект для окончательной установки.

Проект реализуют в рамках региональной и муниципальной программ с софинансированием из бюджетов Московской области и Богородского округа. Новая котельная станет частью масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры: в 2026 году в Подмосковье планируют обновить 135 котельных и более 360 км тепловых сетей.

Большие работы по модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье ведутся в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Проведены большие мероприятия, связанные с анализом теплоснабжения, подготовкой к зиме, состоянием котлов, сетей и многоквартирных домов. Понятно, что программа, которую мы реализуем, очень заметна и очень масштабна», — сказал Воробьев.