В Богородском округе начали строить котельную на 6,5 МВт

Строительство новой блочно-модульной котельной началось в микрорайоне Светлый в Электроуглях Богородского округа. Объект мощностью 6,5 МВт планируют ввести в эксплуатацию в октябре 2026 года для стабилизации теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Богородском округе продолжается модернизация системы ЖКХ и капитальный ремонт водопроводных и тепловых сетей. Работы ведутся в плановом порядке в рамках государственной программы.

В микрорайоне Светлый приступили к строительству блочно-модульной котельной мощностью 6,5 МВт. На производственной базе подрядчика в Подольске уже началась сборка металлокаркаса модулей. Одновременно на площадке в Электроуглях разместили строительный городок, ведутся расчистка территории, вырубка поросли, установка ограждений и шурфление грунта. После завершения работ подрядчик восстановит нарушенное благоустройство.

Новая котельная обеспечит теплом весь микрорайон Светлый. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на октябрь 2026 года в соответствии с графиком производства работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.