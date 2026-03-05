В Богородском округе модернизируют систему водоснабжения

В Богородском округе продолжаются аварийно-восстановительные работы на участке холодного водоснабжения от ВЗУ «Ямкино» до ВЗУ «Молзино». Подрядчик расширяет скважину, прокладывает новые трубы и монтирует байпасную линию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся на участке между водозаборными узлами «Ямкино» и «Молзино». На строительную площадку доставили трубы ПЭ 100+ SDR11 диаметром 560 мм. В настоящее время специалисты выполняют расширение скважины и уже проложили одну из веток методом горизонтально-направленного бурения, что позволяет минимизировать вскрытие грунта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.