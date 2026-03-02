В Богородском округе казаки очистили крышу детсада от снега

Казаки Станичного казачьего общества 28 февраля помогли детскому саду Центра образования №8 в Ногинске расчистить крышу от снега и устранить протечки. Работы провели после обильных снегопадов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обильные осадки привели к образованию на крышах зданий значительных снежных масс. Скопление снега и наледи может стать причиной травм и повреждения имущества, а также вызвать протечки в помещениях социальных объектов.

Чтобы снизить риски, на помощь образовательному учреждению в Ногинске пришли добровольцы. 28 февраля казаки Станичного казачьего общества Богородского округа прибыли в детский сад центра образования №8 и очистили кровлю от снега. Также они слили талую воду, которая начала просачиваться внутрь здания.

После проведенных работ протечки были устранены. Руководство центра образования №8 поблагодарило казаков за оперативную помощь и неравнодушие.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.