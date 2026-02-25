В Благовещенском сквере Подольска вывозят снег

Подольск вновь накрыл сильный снегопад. Сотрудники муниципального комбината благоустройства работают в Благовещенском сквере. Двумя КАМАЗами вывозят снег. Грузят его с помощью мини-погрузчика.

Водитель одного из КАМАЗов Андрей рассказал, что его смена начала работу с шести утра. Убирали снег на бульваре 65-летия Победы, а также около ЗАГСа в микрорайоне Шепчинки. К 14 часам дня только его один КАМАЗ вывез около 100 кубов снега.

Сотрудники ПКБ убирают снег на общественных пространствах Подольска в круглосуточном режиме. Сегодня днем работают более 120 человек и 33 единицы техники предприятия.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.