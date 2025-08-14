В Балашихе завершили ремонт фасада исторического здания

В доме № 4 на улице Крупешина в Балашихе подрядчик закончил ремонт несущих конструкций с усилением конструктивных элементов в 4-этажном доме 1896 года постройки. Общая площадь работ составила свыше 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В старинном кирпичном здании строители восстановили наружную кладку кирпича, утеплили и отреставрировали стены с применением технологии «мокрый фасад».

Работа состояла из следующих технологических этапов:

демонтаж всех наружных элементов и снятие старого штукатурного слоя;

восстановление наружной кладки, инъектирование пустот и швов кладки ремонтной смесью;

устройство арматурных тяжей на уровне перекрытий;

очистка фасада моющим составом и обработка гидрофобными средствами;

огрунтование, черновое оштукатуривание, утепление минеральными плитами, финальное декоративное оштукатуривание.

Еще одним приятным моментом для жителей стало возвращение на фасад здания памятной таблички, рассказывающей об одном из эпизодов в истории дома. Подрядчик восстановил ее полностью, и она заняла свое законное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.