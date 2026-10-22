В Балашихе завершат модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения

Модернизация трех объектов водоснабжения и водоотведения в Балашихе завершится до конца 2026 года. Ход работ проверил первый заместитель министра ЖКХ Московской области Дмитрий Лабыкин, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Три объекта обновляют по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». В микрорайоне Северный выполнено 66% работ на канализационных сетях: проложено почти 2,9 км из 5,4 км труб. Проект охватит 3,6 тыс. жителей.

В микрорайоне Заря проект модернизации водопровода реализуется в два этапа. Благодаря совместной работе проектного офиса министерства, подрядчика и местных властей строительно-монтажные работы завершены раньше контрактного срока. Более качественное и надежное водоснабжение получили 22 тыс. жителей.

В микрорайоне Железнодорожный выполнено 74% работ на водопроводных сетях. Проложено 4,1 км из 5,6 км труб. Проект обеспечит надежное водоснабжение свыше 200 тыс. жителей.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в 2026 году в регионе проведут 96 мероприятий по строительству, реконструкции и капремонту ключевых объектов и сетей. Работы будут вести без прекращения подачи услуг. На уже обновленных объектах снизилось число жалоб на качество воды и запах, а в ряде случаев жалобы прекратились.

Во время выезда особое внимание уделили соблюдению графиков, качеству материалов, организации работ при пониженных температурах и подготовке документов для ввода объектов в эксплуатацию. Все мероприятия планируют завершить в 2026 году. До 2031 года в Балашихе намерены модернизировать еще 23 объекта коммунальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.