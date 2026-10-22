Мастерская новых медиа открыла набор на бесплатное обучение в 2027 году

Мастерская новых медиа объявила о старте единственного конкурсного отбора на образовательные программы «Медиакоммуникации», «Стратегические коммуникации» и «Связи с общественностью». Прием заявок продлится до 19 ноября. Обучение пройдет в 2027 году и будет бесплатным для участников, успешно прошедших отбор.

К участию приглашаются профессионалы, которые работают с медиа, общественными коммуникациями и контентом и готовы развиваться в профессии. Три направления позволяют выбрать программу в зависимости от профессиональных задач: развитие медиапроектов, разработка коммуникационных стратегий и управление репутацией и создание стратегического контента. С каждой из программ опытом делятся наставники — начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, телеведущие Эрнест Мацкявичюс и Владимир Соловьев, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, пресс-секретарь Председателя Правительства России — директор департамента пресс-службы и референтуры Правительства России Борис Беляков, писатель, сценарист Александр Цыпкин и другие.

«Сегодня недостаточно просто уметь создавать контент или запускать инфокампании. Важно понимать, как живет аудитория, что формирует ее доверие, почему одни идеи находят отклик, а другие остаются незамеченными. Медиасреда меняется очень быстро, и специалистам нужно постоянно расширять профессиональный инструментарий, учиться видеть более широкую картину. Мастерская для тех, кому важно переосмыслить медиапрофессию и свою роль в ней, стать частью крупнейшего медиасообщества в России и соавтором изменений в медиасреде», — отметила основатель Мастерской новых медиа, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Программа «Медиакоммуникации» ориентирована на профессионалов, которые создают и развивают медиапроекты, работают с контентом и аудиторией. Направление «Стратегические коммуникации» подойдет тем, кто снимает веб-сериалы и фильмы и занимается продюсированием. «Связи с общественностью» предназначены для руководителей в пиаре, работающих с репутацией, общественным восприятием и отношениями с целевыми аудиториями.

Через обучение в Мастерской новых медиа прошли более 1800 человек из России и других стран. Среди них — руководители медиахолдингов и главные редактора, вице-губернаторы нескольких регионов, ведущие федеральных телеканалов, блогеры-миллионники и известные режиссеры. Сообщество выпускников программы объединяет специалистов разных направлений медиасферы, которые развивают собственные проекты и применяют полученные компетенции в профессиональной деятельности.

Подача заявки доступна на официальном сайте мастерскаяновыхмедиа.рф.