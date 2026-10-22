Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе открыли большой детский госпиталь, и строятся еще два центра. Они снимут нагрузку со старых медицинских учреждений.

По словам губернатора, все это стало возможным благодаря поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина, который не только выделил на это средства, но и разобрался в вопросе. Стоимость строительства значительная, поэтому нужно внимательно и профессионально подходить к этому вопросу, в том числе и к последующей эксплуатации.

«Эти центры закрывают сотни тысяч операций в год. А это значит, соответственно, они снимут большую часть нагрузки на Балашиху, на весь Восточный округ», — заявил Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360».

В том числе трасса М-12 и ЮЛА позволяют быстро добраться до больницы из Орехово-Зуева, Ногинска, Ленинского городского округа и Люберец, заключил губернатор.

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