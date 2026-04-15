В Балашихе временно отключили газ в доме на улице Мира

Газ временно отключили в многоквартирном доме № 11 на улице Мира в Балашихе после выявления утечек и нарушений при проверке 7 апреля. Подачу ресурса планируют возобновить 15 апреля после устранения замечаний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время планового технического обслуживания специалисты АО «Мособлгаз» обнаружили утечки газа и нарушения в системе, в том числе самовольные изменения. Кроме того, доступ для диагностики внутриквартирного оборудования был обеспечен не во всех квартирах.

В целях безопасности сотрудники газовой службы приняли решение временно ограничить подачу газа по стояку. Сейчас специалисты АО «Мособлгаз» совместно с управляющей компанией ООО «УК Энтузиаст» устраняют выявленные нарушения и проводят повторные проверки.

Техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах проводится не реже одного раза в год и выполняется только сотрудниками «Мособлгаза». О дате проверки жителей уведомляет управляющая компания, также график размещается на официальном сайте организации. При выявлении утечек, неисправностей, отсутствии тяги в вентиляции, самовольных изменениях или недопуске в квартиру подача газа может быть приостановлена до полного устранения нарушений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.