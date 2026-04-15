DOGMA открывает продажи в масштабном проекте жилого комплекса в Ленобласти

Федеральный застройщик DOGMA, который возводит в Подмосковье два жилых комплекса — «Публицист» в Пушкино и «ЭВО» в Реутове, объявил о старте продаж трех корпусов жилого комплекса «ДОГМА ЮККИ» во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба компании.

Девелопер усилил социальную и транспортную инфраструктуру проекта, масштабы благоустройства и увеличил площадь земельного участка с 7,3 до почти 43 га.

Суммарная площадь жилых корпусов составляет 60 тыс. кв. м, где представлено 2098 квартир разнообразных планировок. Для покупателей доступны квартиры с кухнями-гостиными, мастер-спальнями, а также видовые квартиры с панорамным остеклением. Стоимость квадратного метра составит от 145 тыс. рублей.

«Расширение географии присутствия — часть стратегии компании. DOGMA как девелопер больших проектов уделяет внимание тщательной проработке социальной инфраструктуры и насыщает свои жилые комплексы современными сервисами и решениями для комфорта жителей», — сказал президент компании DOGMA Денис Морозов.

Данный подход последовательно реализован и при проектировании дворовых пространств: среда здесь создана с учетом потребностей каждого жителя.

Для малышей предусмотрены игровые зоны с сенсорными и тактильными элементами, которые позволяют познавать мир через игру. Для ребят постарше есть батуты, велодорожки и лазательные комплексы, где можно тренировать координацию движения и равновесие.

Молодые мамы и люди серебряного возраста оценят пешеходные маршруты, а ценители активного отдыха могут использовать уличные тренажеры для занятий спортом на свежем воздухе. Зоны отдыха, детские и спортивные площадки выполнены из натуральных материалов, чтобы подчеркнуть уникальную атмосферу местности, ее связь с природой.

Красивые северные пейзажи нашли отражение и в продуманной системе озеленения. На территории появятся хвойные и лиственные деревья, а также кустарники всесезонной декоративности, которые наполнят двор яркими красками круглый год.

Компания DOGMA активно прорабатывает новые маршруты общественного транспорта, которые свяжут ЖК с ближайшими станциями метро. Стоит отметить, что участок имеет удобный съезд с КАД, обеспечивающий быстрый доступ к любой части города.

Рядом с объектом уже работают поликлиника, школа, четыре детских сада, бассейн. В 10 минутах езды от квартала находятся спортивная школа олимпийского резерва по лыжным видам спорта, школа A-tennis, крупный торговый центр «МЕГА Парнас» с гипермаркетом «Ашан», разнообразными магазинами и ресторанами, а также строительный гипермаркет «Максидом». На первых этажах новых корпусов запланирована коммерческая инфраструктура.

Ввод в эксплуатацию 2,4 и 5 корпусов запланирован на 2028 год.

В Подмосковье DOGMA строит сразу в двух городах. В Пушкино — жилой комплекс «Публицист» рядом с лесным массивом: 18 корпусов в четырех очередях, ФОК, две школы, пять детских садов, поликлиника и коммерческая инфраструктура. Также застройщик благоустроит прилегающую лесопарковую зону площадью 20 гектаров, модернизирует дорожную сеть и запустит два муниципальных маршрута до станции «Пушкино». В Реутове строится квартал «ЭВО»: в первой очереди — пять корпусов на 1 509 квартир, детский сад на 180 мест и школа на 750 мест.