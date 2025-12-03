В Балашихе установили две новые зарядные станции для электромобилей

Две новые зарядные станции для электромобилей открылись на проспекте Ленина, 74, в Балашихе, еще две планируют установить до конца 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе на проспекте Ленина, 74 заработали две новые зарядные станции для электромобилей. До конца 2025 года в городском округе планируют установить еще две электрозаправки.

Места для размещения зарядных станций определяют с учетом запросов жителей. В Балашихе такие объекты уже доступны в различных микрорайонах.

Развитие сети электрозаправок способствует переходу на экологичный транспорт и модернизации городской среды. При выборе локаций учитывают интенсивность движения, плотность жилой застройки и наличие парковочных мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в данный момент в процессе реализации находится большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. Наша задача — сдать его уже в 2027 году. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.