В Балашихе со снегопадом борются 24/7: работает ночная смена

Специалисты рассказали, что Балашиха условно разделена на три сектора, по которым и распределяют нужное количество машин. Первый сектор — микрорайон Железнодорожный, второй — микрорайоны Янтарный, Изумрудный, Алексеевская роща и другие прилегающие к ним территории, третий — центральная Балашиха. В числе основных задач каждого сектора — очистка от снега автобусных остановок, освобождение проездов и карманов для доступа к соцучреждениям, уборка общественных пространств.

В ночь большая часть техники вышла на смену ближе к десяти вечера. Помешал начать работу раньше транспортный коллапс на дорогах. Работа бригад завершится ближе к пяти утра. По словам специалистов, время начала и конца смены плавающее. Главное выполнить поставленные на смену задачи.

В уборке задействовано: 16 комбинированных дорожных машин, 34 МТЗ, 20 погрузчиков, 30 самосвалов.

С начала зимнего сезона с муниципальных дорог вывезли свыше 100 тысяч кубометров снега.

