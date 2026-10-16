В Балашихе проверили содержание дворов и подъездов на улице Граничной

Заместитель главы Балашихи — начальник организационного управления администрации Анна Белолипецкая 16 октября вместе с представителями управляющей компании проверила дворы, контейнерные площадки и подъезды на улице Граничной в микрорайоне Железнодорожный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники обхода осмотрели территории у домов № 32, 36, 38 и 42 на улице Граничной. Особое внимание уделили качеству уборки, состоянию дорожного покрытия и содержанию мест общего пользования.

«В целом управляющая компания «Павлино» справляется со своими обязанностями. Дворы чистые и ухоженные. Вместе с тем выявили несколько участков, требующих ямочного ремонта, в районе дома № 36. Сейчас определяем ответственную организацию, после чего повреждения будут устранены», — рассказала Анна Белолипецкая.

Вместе с жителями участники обхода также проверили подъезды и лестничные площадки на нескольких этажах. Состояние мест общего пользования оценили положительно, однако обнаружили отдельные повреждения имущества. Представители управляющей компании обязались устранить замечания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.