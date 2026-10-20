В Балашихе проверили работу службы уличного освещения

Заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин проверил работу ООО «Норэнерго», которое отвечает за уличное освещение округа. Он осмотрел операторский пункт и материально-техническую базу компании, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Балашиха разделена на северную и южную зоны обслуживания. За каждой закреплены свои филиалы и бригады ООО «Норэнерго». Во время проверки заместитель главы округа Максим Сидоркин оценил порядок обработки заявок жителей и запасы оборудования.

«Мы посетили операторский пункт, посмотрели, как происходит отработка заявок от жителей. Осмотрели также материально-техническую базу: запас различных светильников, опор, проводов — все находится на складе в достаточном объеме», — отметил Максим Сидоркин.

Сотрудники заступают на смену в 8 утра, получают заявки и выезжают по адресам. Бригады не только меняют перегоревшие светильники, но и обслуживают линии освещения.

«Все вышки укомплектованы, специалисты готовы к работе. Самое главное для компании, чтобы освещенность в городе соответствовала нормативам», — подчеркнул начальник службы эксплуатации уличного освещения Василий Бурцев.

Сообщить о неисправностях можно по телефонам диспетчерской +7 (495) 374-50-74 и +7 (498) 761-30-55, через портал «Добродел» и в социальных сетях. Все обращения поступают в единый пункт, где оператор распределяет их между бригадами. Служба реагирует на заявки в кратчайшие сроки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.